4 yıldır yapımı süren ve kentin su ihtiyacının büyük bölümünü karşılayacak olan su tünelinin, iç beton kaplaması gerçekleştirildi.

Bolu'nun merkezine 42 kilometre uzaklıktaki Yedigöller Milli Parkı bölgesinde bulunan Karadere suyunun kente kazandırılması için başlatılan tünel çalışmalarında büyük aşama kaydedildi.

3 bin 635 metre uzunluğundaki tünelin iç beton kaplama işi Bolu Belediyesi tarafından tamamlandı.

SANİYE 293 LİTRE SU ULAŞACAK

Devlet Su İşleri'nin de çalışmaları sonucu projenin, 2021 yılının Temmuz ayında tamamlanması bekleniyor. 2016 yılının Mayıs ayında ilk kazma vurulan projenin tamamlanmasıyla saniyede 293 litre su kaynağı, şehir şebekesine kazandırılmış olacak.

Bolu'daki su tünelinin iç kaplaması tamamlandı VİDEO



YAKLAŞIK 70 MİLYONLUK HARCAMA

Karadere tünelinin, yapımı süren Çele Barajı projesi ile birleştirilmesiyle kentin su ihtiyacının büyük bölümü karşılanmış olacak. Bugüne kadar 54 milyon TL harcanan projeye, 15 milyon TL'lik daha harcama yapılması bekleniyor.

TÖRENLE AÇILIŞI YAPILACAK

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 8 Ocak Cuma günü Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin ile birlikte açılış yapacaklarını ifade ederek, "Karadere Tüneli’nin iç kaplama işi 4 Ocak Pazartesi itibarıyla tamamlandı. Törenle Karadere Tüneli’ni hizmete açmış olacağız. Bundan sonraki aşamada DSİ bir regülatör yapacak. Zaten hatların da 16 kilometrelik önemli bir kısmı döşendi. Bizim tüneli bitirmemiz şu açıdan önemli; borunun 3,7 kilometresi tünelin içinden geçecek regülatörden çıkarak bizim temiz su arıtma hattımıza gelecek. DSİ de aynı şekilde hızlı hareket etmeye devam ederse yaz aylarında Karadere sularını temiz su arıtma aracılığıyla Bolu’ya vermeye başlayabileceğiz." dedi.