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    Bolu'ya mevsimin ilk karı düştü

    Bölgede yoğun sisin hakim olduğu belirtilirken, yeşil alanlarda ve çatılarda ince kar örtüsü oluştu.
    • DHA
    • 31.10.2020 - 16:14
    • Güncelleme : 31.10.2020 - 16:53
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    Bolu'ya mevsimin ilk karı düştü

    Bolu kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki ve Köroğlu Dağı'nın 1850-2200 metre rakımında bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi'ne, sabah saatlerinde hafif şekilde kar yağdı.

    ARAÇLARIN ÜSTÜ KAPLANDI

    Bir süre etkili olan kar yağışı nedeniyle kayak merkezindeki yeşil alanlarda ve çatılarda ince kar örtüsü oluştu.

    Park halindeki araçların da üstlerinde hafif şekilde kar birikti.

    YOĞUN SİS VAR

    Öte yandan bölgede, yoğun şekilde sis etkili oluyor.

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    Bolu ya mevsimin ilk karı düştü #2

    Bolu ya mevsimin ilk karı düştü #3

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