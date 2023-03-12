Borç yapılandırma paketi Resmi Gazete'de Borç yapılandırma paketi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı. Vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri, trafik cezaları, askerlik, otoyol cezaları ve belediyelere olan tüm borçlar 48 taksitle ödenebilecek.

Kamu borçlarına yapılandırma getiren "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı.

Yapılandırmanın Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırması olduğu biliniyor.

Hangi borçları kapsayacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), il özel idareleri, belediyeler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları (YİKOB) ile ilgili alacaklara yapılandırma imkanı getiriliyor.

Bugüne kadar uygulamaya geçen yapılandırmalardan daha avantajlı

Ayrıca paket daha önce uygulamaya geçen yapılandırmadan daha kapsamlı ve ödeme vadeleri daha esnek. Geçmişteki yapılandırmalar bir ödeme takviminde üst üste iki taksit ödenmediğinde bozuluyorken, bu kez bir takvim yılında üç kez ödememe hakkı getiriliyor. Daha önceki taksit süreleri en fazla 36 ay oluyorken, bu kez vade 48 ayı kadar uzatılmış durumda. Ayrıca idari para cezalarını kapsaması açısından da öncekilere göre daha avantajlı.

Borçlar 48 taksitte ödenebilecek

Paketle birlikte 31 Aralık 2022 öncesine ait borçlar 48 taksitte ödenebilecek.

Borcu peşin ödeme, 12, 18, 24, 36 ve 48 ay ödeyebilme seçenekleri bulunacak.

Yapılandırmanın iki taksidinin mutlaka zamanında ve eksiksiz ödenmesi gerekecek.

Yapılandırma için e-Devlet üzerinden ve ilgili kurumlara şahsen müracat edilerek yapılması mümkün.

İlk ödemeler 30 Haziran'da yapılacak

Yapılandırma için başvurular 31 Mayıs'ta, ilk taksitlerin ödemesi ise 30 Haziran'da başlayacak.

Taksitle yapılacak ödemeler için uygulanacak katsayılar:

12 eşit taksit için yüzde 1,09

18 eşit taksit için yüzde 1,135

24 eşit taksit için yüzde 1,018

36 eşit taksit için yüzde 1,27

48 eşit taksit için yüzde 1,36

Tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması halinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzenlenecek.

Peşin ödemede faizlerin yüzde 90'nı siliniyor

Yapılandırılan borçlar peşin ödenirse, ana paranın dışındaki katsayı tutarının yurt içi-üfe tutarının yüzde 90’ından vazgeçilecek.

İdari para cezasının asıl alacağından yüzde 25 oranında indirim

31 Aralık 2022'den önce işlenen fiillere ilişkin olup yapılandırma son başvuru tarihine kadar tebliğ edilen idari para cezaları da yapılandırılabilecek. Yapılandırılan borç idari para cezası ise asıl alacaktan da yüzde 25 oranında indirim sağlanacak.

2 bin liranın altındaki borçlar silinecek

Vergi dairelerine olan 2 bin liranın altındaki borçlar silinecek. Sürücülerin alkol, uyuşturucu, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerden kaynaklanan ceza puanları silinecek. Geri alınan 10 bine yakin ehliyetin iadesi sağlanacak.

Depremzede esnafa destek geliyor

Depremzedelere yönelik yeni düzenlemeler de getirildi. Bölgede Temmuz ayı sonuna kadar veraset ve intikal vergisi alınmayacak.

Esnafın tescil, tadil, sicil işlemlerinden Ağustos ayına kadar harç talep edilmeyecek. Çalışanlarına maddi yardımda bulunan işverenler, 50 bin liraya kadar olan kısım için gelir vergisinden muaf tutulacak.

Depremzedelerin kullanılmayacak durumdaki ev ve araçlarının üzerindeki hacizler kaldırılacak.

Düzenlemeyle, kurumlar vergisi mükelleflerine daha önce sağlanmış indirim ve istisna tutarları üzerinden bir defaya mahsus yüzde 10 ek vergi getirilecek. Deprem bölgesindeki mükellefler ise ek vergiden muaf tutulacak.

31 Aralık 2022 tarihine kadar olan borçlar ödenecek

Düzenleme kapsamındaki alacaklar için 31 Aralık 2022 tarihi esas alınacak.

Geçmişe dönük beyan imkanı getirildi

Mükelleflerce çeşitli sebeplerle noksan beyan edilmiş veya beyan dışı bırakılmış geçmiş yıl gelirlerinin belli oran ve tutarlar dahilinde beyan edilmesi sağlanacak.

Kayıtlarda gösterilmeyen makineler kayıt altına alınabilecek

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kendilerince veya bağlı oldukları meslek kuruluşlarınca tespit edilecek rayiç bedeliyle defterlerine kaydedebilecek.

Depremden etkilenen çalışanlara sağlanan menfaatlere vergi yok

İşverenlerin, depremden etkilenen çalışanlarına yardım için sağladıkları menfaatler üzerinden vergi ve prim kesintisi yapılmayacak.

Depremzedelere konut verenlere emsal kira bedeli yok

Depremden etkilenen vatandaşlara, sahibi oldukları konutları ikamet amacıyla bedelsiz olarak tahsis eden konut sahipleri için emsal kira bedeli uygulanmayacak.

Hasarlı bina ve taşıtların borçlarına af

Depremde yıkılan veya ağır hasar gören binalar ile kullanılamaz duruma gelen taşıtlara ilişkin vergi ve katkı payları ile varsa bu alacaklara ilişkin feri alacakları terkin edilecek, taşıtlar üzerindeki vergi dairelerince konulan hacizler kaldırılacak.

Yurt dışına gönderilen öğrencilerin borçları yapılandırılıyor

Yurt dışına gönderilen öğrencilerin kamuya olan borçları yeniden yapılandırılacak.

Sürücülerin trafik idari para cezalarına ilişkin ceza puanları siliniyor

Alkollü ve uyuşturucuyla araç kullanmak, drift yapmak ve ölümlü kazaya sebebiyet vermek dışında sürücülere uygulanan trafik idari para cezalarına istinaden verilen ceza puanları silinecek.

İcra takibi durdurulacak

Yapılandırmadan yararlandırmak için açılmış davalardan vaz geçilecek. Yapılandırma yapanlara icra takibi durdurulacak.

Düzenleme, spor klüplerini içeren 17. maddenin dışında yayınlandığı tarihde yürürlüğe girecek.

Resmi Gazete'de yayınlanan ilanın ana başlıkları ise; kesinleşmiş alacaklar, kesinleşmiş veya dava safhasında bulunanlar, inceleme ve tarhiyat safhasında bulunanlar, matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarını düzenlenmesi, kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları, ön değerlendirme, araştırma veya tespit aşamasında olan eksik işçilik prim tutarları ile kesinleşmiş idari para cezaları başlıkları olarak sıralanıyor.