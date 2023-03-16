Bornova'da kumar oynayanlara suçüstü yapıldı Bornova'da daha önce defalarca kez mühürlenen mekanlarda kumar oynayan 84 kişiye 339 bin 620 TL ceza kesildi.

İzmir İI Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesi Egemenlik ve Kayadibi mahallelerinde bulunan umuma açık işletmelerde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordine ve talimatları doğrultusunda, Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri söz konusu adreslerdeki işletmelere baskın düzenledi.

Daha önce de defalarca kumar oynatıldığı tespit edilerek mühürlenen 'Kolpaçino" olarak bilinen ünlü işletme ile Kayadibi Mahallesi'ndeki diğer mekanda, jandarmayı gören vatandaşlar şaşkın döndü.

Tombala oynadıkları belirlenen vatandaşların kimi elleriyle kimi de montlarıyla yüzlerini kapattı.

84 kişi yakalandı

Kumar oynarken suç üstü yakalanan 84 kişiye toplam 339 bin 620 TL idari para cezası kesildi.

Malzemelere el konuldu

İşletmeler mühürlenerek kumar oynamak için kullanılan materyallere el konuldu. Şüpheli Ö.T. hakkında "Kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" ve "Mühür bozma" suçundan adli işlem başlatıldı.