Borsa İstanbul güne 1.453 puanlık yükselişle başladı

Ayasofya'nın ibadete açılması sonrası borsada değer kaybedileceği düşünülürken, Borsa İstanbul haftaya 1.453 puan kazanarak başladı.

Geçtiğimiz cuma günü Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti ve Ayasofya'daki 86 yıllık müze saçmalığı sona erdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, cuma gününü yüzde 0,85 değer kaybıyla 114.808,56 puandan tamamladı.

Ayasofya'nın cami statüsüyle yeniden ibadete açılmasıyla, bugün de Borsa İstanbul'da düşüş bekleniyordu.

Ancak piyasların açılmasıyla Borsa İstanbul, değerine değer kattı; hem de manidar rakamlarla oluşan puan artışıyla...

1453 VURGUSU

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,27 artışla 116.262,12 puana yükseldi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 1.453,56 puan ve yüzde 1,27 değer kazanarak 116.262,12 puana çıktı.

TEK KAYBETTİREN SPOR OLDU

Bankacılık endeksi yüzde 0,98 ve holding endeksi yüzde 1,54 değer kazandı. Sektör endekslerinden en fazla kazandıran yüzde 2,48 ile bilişim, tek kaybettiren ise yüzde 4,72 ile spor oldu.