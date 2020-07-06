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    Borsa İstanbul'dan 6 yabancı kuruluş için tedbir

    Barclays Capital, Credit Suisse Securities Europe, Merrill Lynch'e 3 ay, Goldman Sachs, JP Morgan ve Wood and Company'e 1 ay süreyle "Açığa Satış Yasağı" tedbiri uygulanacak.
    • AA
    • 06.07.2020 - 10:23
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    Borsa İstanbul'dan 6 yabancı kuruluş için tedbir #1

    Borsa İstanbul'dan yeni tedbir kararları geldi.

    Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, 1 Temmuz'dan itibaren Borsa  İstanbul BIST 30 Endeksi'nde yer alan pay piyasalarında açığa satış yasağının  kaldırıldığı ve gün içinde sahip olunmadan satılan ve aynı gün içinde kapatılan  pozisyonlara ilişkin olarak da açığa satış tuşuna basılmasının zorunlu olduğu  hususunda yatırımcıların ve yatırım kuruluşlarının bilgilendirilmesine karar  verildiği hatırlatıldı.

    6 YABANCI KURULUŞ

    Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamaya göre, Barclays Capital, Credit Suisse Securities Europe, Merrill Lynch'e 3 ay, Goldman Sachs, JP Morgan ve Wood and Company'e 1 ay süreyle "Açığa Satış Yasağı" tedbiri uygulanacak.

    BUGÜN BAŞLADI

    Borsa'ca gözetim faaliyeti kapsamında yapılan incelemelerde, söz  konusu yatırımcı hesaplarından 1 Temmuz'da gerçekleştirilen işlemlerin açığa  satış bildirimlerinin yapılmadığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Bu  doğrultuda sermaye piyasası mevzuatı açığa satış hükümlerine uyulmadığı  belirlenmiş ve  6 Temmuz'dan (bugün) başlamak üzere haklarında açığa satış yasağı  tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir. Yatırımcılarımızın ve yatırım  kuruluşlarımızın mevzuata uyum konusunda gerekli özen ve hassasiyeti göstermesi  önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.

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