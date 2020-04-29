Dolar
6.9851
-0.0157%
Euro
7.5697
0.1587%
Altın
1710.37
0.1176%
Borsa
100707.48
0%
G. Altın
384.457
0.1403%
Bitcoin
54589.06
0.3079%
12ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 12 C

    Boruya sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

    Muğla'nın Fethiye ilçesinde kanalizasyon gideri boruya sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
    • AA
    • 29.04.2020 - 06:15
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Boruya sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

    Akarca Mahallesi 892 Sokak'taki bir evin tuvaletinden kedi sesi geldiğinin duyulması üzerine durum Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine bildirildi.

    DUVARI KIRIP KURTARDILAR

    Tuvaletin kanalizasyon giderine sıkıştığı anlaşılan kedi yavrusu, duvar kırılarak kurtarıldı.

    Sütle beslenen ve kendine gelmesi için bir süre bekletilen yavru kedi daha sonra bırakıldı.

    Görüş Bildir