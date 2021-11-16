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Bozcaada'da 7 bin 584 litre sahte şarap ele geçirildi

Bozcaada'da 7 bin 584 litre sahte şarap ele geçirildi

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde, sahte alkol üretimi ve satışı yapan 4 ayrı bölgeye düzenlenen operasyonda 7 bin 584 litre sahte şarap ele geçirilirken, 4 şüpheli de gözaltına alındı.