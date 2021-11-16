Bozcaada'da 7 bin 584 litre sahte şarap ele geçirildi
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde, sahte alkol üretimi ve satışı yapan 4 ayrı bölgeye düzenlenen operasyonda 7 bin 584 litre sahte şarap ele geçirilirken, 4 şüpheli de gözaltına alındı.
- DHA
- 16.11.2021 - 17:26
- Güncelleme : 16.11.2021 - 17:30
Şaraplarıyla ün kazanan Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde, sahte alkol üretimi yapıldığı ortaya çıktı.
4 AYRI OPERASYON DÜZENLENDİ
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Bozcaada İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Bozcaada ilçesinde sahte alkol üretimi ve satışı yapılan yerlere 4 operasyon düzenlendi.
7 BİN 584 LİTRE SAHTE ŞARAP ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonda, 7 bin 584 litre sahte şarap ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.