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    Bozcaada'da 7 bin 584 litre sahte şarap ele geçirildi

    Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde, sahte alkol üretimi ve satışı yapan 4 ayrı bölgeye düzenlenen operasyonda 7 bin 584 litre sahte şarap ele geçirilirken, 4 şüpheli de gözaltına alındı.
    • DHA
    • 16.11.2021 - 17:26
    • Güncelleme : 16.11.2021 - 17:30
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    Bozcaada'da 7 bin 584 litre sahte şarap ele geçirildi

    Şaraplarıyla ün kazanan Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde, sahte alkol üretimi yapıldığı ortaya çıktı.

    4 AYRI OPERASYON DÜZENLENDİ

    Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Bozcaada İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Bozcaada ilçesinde sahte alkol üretimi ve satışı yapılan yerlere 4 operasyon düzenlendi.

    7 BİN 584 LİTRE SAHTE ŞARAP ELE GEÇİRİLDİ

    Operasyonda, 7 bin 584 litre sahte şarap ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

    Bozcaada da 7 bin 584 litre sahte şarap ele geçirildi #1

    Bozcaada da 7 bin 584 litre sahte şarap ele geçirildi #2

    Bozcaada da 7 bin 584 litre sahte şarap ele geçirildi #3

    Bozcaada da 7 bin 584 litre sahte şarap ele geçirildi #4

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