Euro
8.9098
-1.1%
Dolar
7.2454
-0.83%
Altın
447.65
-0.71%
Borsa
1.517
0.79%
Bitcoin
273.598
8.79%
EXEN Coin
11.26
1.62%
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Bozcaada'da bazı feribot seferleri iptal edildi

    Olumsuz hava şartları nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattındaki bazı feribot seferleri iptal edildi.
    • DHA
    • 07.01.2021 - 11:44
    • Güncelleme : 07.01.2021 - 11:46
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Bozcaada'da bazı feribot seferleri iptal edildi

    Olumsuz hava şartları, feribot seferlerini de etkiledi.

    Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde olumsuz hava şartları nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattındaki bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

    BAZI SEFERLER İPTAL

    Bozcaada'dan saat 11.00'da, Geyikli'den saat 14.00'da yapılması planlanan seferler iptal edildi.

    YENİ SEFER SAATLERİ

    Öte yandan, Bozcaada'dan yapılacak olan saat 17.00 seferi 16.00'da, Geyikli'den yapılacak olan saat 18.00 seferi de saat 17.00'de gerçekleştirilecek.

    Bozcaada da bazı feribot seferleri iptal edildi #1

    Bozcaada da bazı feribot seferleri iptal edildi #2

    Bozcaada da bazı feribot seferleri iptal edildi #3

    Bozcaada da bazı feribot seferleri iptal edildi #4

    Bozcaada da bazı feribot seferleri iptal edildi #5

    Bozcaada da bazı feribot seferleri iptal edildi #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir