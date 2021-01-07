Bozcaada'da bazı feribot seferleri iptal edildi

Bozcaada'da bazı feribot seferleri iptal edildi

Olumsuz hava şartları nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattındaki bazı feribot seferleri iptal edildi.

Olumsuz hava şartları, feribot seferlerini de etkiledi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde olumsuz hava şartları nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattındaki bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

BAZI SEFERLER İPTAL

Bozcaada'dan saat 11.00'da, Geyikli'den saat 14.00'da yapılması planlanan seferler iptal edildi.

YENİ SEFER SAATLERİ

Öte yandan, Bozcaada'dan yapılacak olan saat 17.00 seferi 16.00'da, Geyikli'den yapılacak olan saat 18.00 seferi de saat 17.00'de gerçekleştirilecek.





















