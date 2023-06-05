Bozkurt'a 100 kilogramın üzerinde yağış düştü, büyük bir sorun yaşanmadı 2 yıl önce yaşanan sel felaketinin ardından dün ve bugün 100 kilogramın üzerinde yağış alan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde önlemler sayesinde sorun yaşanmadı. Ezine Çayı’nın yatağının 72 metreye çıkarılması, afeti önlemiş oldu.

AA

2021 yılının 11 Ağustos’uydu…

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinin ortasından geçen Ezine Çayı, şiddetli yağışların ardından taştı.

65 can yitip gitti, 7 kişi kayboldu.

Önlemler sayesinde felaket olmadı

Onlarca binanın zarar gördüğü ilçenin yaraları 1 yılda sarıldı.

O gün alınan önlemler, bugün 100 kilogramın üzerinde yağış düşen ilçede büyük bir sorun yaratmadı.

Kaymakam Murat Atıcı, dün öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağışın bugün sabaha kadar devam ettiğini, metrekareye 100 kilogramın üzerinde yağış aldıklarını ifade ederek şöyle devam etti:

"Bu derenin bu kadar genişlemesini eleştirenler oldu"

Ezine Çayı'mızın yatağı 11 Ağustos 2021'de yaşadığımız sel afetinden sonra 72 metreye çıkartılmıştı. Bu derenin bu kadar genişlemesini eleştirenler oldu. 'Bu kadar bu dereyi genişletmenin ne anlamı var' diye. Yaklaşık 3 kat genişlememizde bugün olabilecek sel senaryosunu atlatmış olduk.

"Büyük bir sel afetinden ilçemizi korudu"

İlçe merkezinde yapılan çalışmalar sonucu yüzey sularında ve atık sularda sıkıntı yaşamadıklarını belirten Atıcı, "Sadece kendi alçaklığından dolayı 4-5 binada yer yer 20-30 santim su var. Onlar da kısa sürede temizlenecek. Şu anda Bozkurt merkezimizde hiçbir problem mevcut değil gördüğünüz gibi deremiz çalışıyor. Duvarının üç buçuk metre olması büyük bir sel afetinden ilçemizi korudu." diye konuştu.

"Bozkurt'ta yapılan çalışmaların neticesini alıyoruz"

Köylerde heyelanların olduğunu aktaran Kaymakam Atıcı, "Köylerimizde yer yer heyelanlar mevcut. Yaklaşık 6 köyümüzde bu heyelanlarla ilgili Özel İdare ekiplerimiz çalışmakta. Bozkurt'ta yapılan çalışmaların neticesini alıyoruz can ve mal kaybı olmadan bu durumu atlatmış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.