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    Bozkurt'taki sel felaketinden yeni görüntüler

    Bozkurt'taki sel felaketinden yeni görüntüler

    Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketi öncesi selin, ilçeye ulaşmadan yaklaşık 13 kilometre mesafedeki köyde çekilen görüntüleri ortaya çıktı.
    • DHA
    • 05.09.2021 - 23:52
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    Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, 11 Ağustos'ta şiddetli yağış sonrası Ezine Çayı'nın taşması nedeniyle meydana gelen sel felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

    İLÇEYE 13 KİLOMETRE UZAKTAYKEN GÖRÜNTÜLENDİ

    60 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan selin Bozkurt'a ulaşmadan önceki görüntüleri, ilçeye yaklaşık 13 kilometre mesafedeki Koşmapınar köyü Gürpınar Mahallesi'nde bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

    Bozkurt'taki sel felaketinden yeni görüntüler-Video

    AĞAÇLARI, EVLERİ VE KÖPRÜYÜ YIKTI

    Görüntülerde, selin Bozkurt'ta ulaşmadan ve felakete dönüşmeden önceki anları yer aldı. Görüntüyü çeken kişilerin "Nasıl geliyor. Ağaçlar yıkıldı. Köprü de gitti" dediği duyuldu.

    Bozkurt taki sel felaketinden yeni görüntüler #1

    Bozkurt taki sel felaketinden yeni görüntüler #2

    Bozkurt taki sel felaketinden yeni görüntüler #3

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