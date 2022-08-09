Bozkurt'un yeniden inşası sürüyor

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde başlatılan çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Adeta şantiyeye dönen ilçenin, her sokağında inşaat var…

11 Ağustos 2021 tarihinde Batı Karadeniz’de yaşanan sel felaketinin en ağır şekilde hissedildiği Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde 65 kişi hayatını kaybederken, kaybolan 8 kişi ise yapılan tüm çabalara rağmen bulunamadı.

Büyük tahribatın oluştuğu ilçede başlatılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Temizlik ve yıkım tamamlandı

Binlerce personelin katılımı ile gerçekleştirilen temizlik ve yıkım tamamlandı.

İlçede yıkılan binaların yeniden inşa edilmesi, altyapının yenilenmesi ve ilçeden geçen derenin ıslah edilerek güvenli bir hale getirilmesi için çalışılıyor.

649 konut inşa ediliyor

Bölgede etkili olan ağır kış şartları ve 27 Haziran tarihinde yaşanan ikinci sel afetinde aksayan çalışmalar, havaların normal şartlarda seyretmesiyle hızlandırıldı.

Yapılan çalışmalarla ilçenin altyapısı büyük oranda yenilenirken, doğalgaz, elektrik ve iletişim hatlarının döşenmesi sürüyor.

İlçede inşa edilen 649 konut ve 123 iş yerinin yapımı da büyük oranda tamamlandı.

Ezine Çayı üzerindeki çalışmalar

Çalışmalarda sona gelinen Bozkurt Sanayi Sitesi’ndeki 2 fabrika ve 53 iş yeri ise kısa süre içerisinde hak sahiplerine teslim edilecek.

Islah çalışmalarının tamamlandığı Ezine Çayı üzerine yapılan köprülerde de belli bir mesafe katedildi.

Bozkurt’taki çalışmalar drone ile havadan görüntülendi.

‘Bakanlarımız sahadaydı’

Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, bölgede devam eden çalışmalar hakkında İHA’ya bilgiler verdi.

Atıcı, “11 Ağustos 2021 tarihinde Bozkurt’ta yaşanan sel felaketinin ardından İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum, 45 gün boyunca sahadaydı. Bu süreç içerisinde planlamalar hızlı bir şekilde yapıldı. Konutların ve dükkanların yapımına hemen başlanıldı. Şu anda 649 tane konutumuzun yapımına son hızla devam ediliyor.

“Yüzyılın en büyük afeti yaşandı”

TOKİ tarafından örnek konutumuz, AFAD tarafından örnek köy evimizin yapımı tamamlandı. Şu anda 123 tane iş yerimizin de yapımı devam ediyor. 16 dükkanın da yapımı bitti, bazı iş yeri sahiplerimiz taşınmaya başladı. Ayrıca Bozkurt Sanayi Sitemizde 53 tane dükkanımız ve 2 büyük fabrikamızın yapımı bitti, bu hafta içerisinde teslimatlarını yapmayı planlıyoruz. İlçemizde yüzyılın en büyük afeti yaşandı. Metrekareye 453 kilogram yağış düşmüştü. 65 bin kamyonluk rusubat malzeme ilçemize gelmişti. İlçemizin bütün altyapısı İller Bankamız sayesinde yenilendi.

“Yollarımızın yapımına başlanılacak”

DSİ’miz duvar, tersip bendi ve köprü çalışmalarını son hızla devam ettiriyor. Doğalgaz çalışmalarının da bitmesinin akabinde yollarımızın yapımına başlanılacak. Hem zarar gören elektrik hatlarının yer altına alınması hem de doğalgaz çalışmalarından dolayı yol yapım çalışmalarına başlamamıştık. Konutların bir kısmının teslimatı, hükümet konağımız, ilçe emniyet müdürlüğü binamız, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın sentetik sahası, ihalesi yeni yapılan kapalı spor salonunun en kısa sürede bitirerek teslim edeceğiz.” dedi.

“Çok büyük bir afetin yaraları sarıldı”

Sel felaketinde büyük hasarların yaşandığı ilçede çalışmaların tamamlanması için yoğun bir şekilde çalışmaların sürdürüldüğünü vurgulayan Kaymakam Atıcı, şöyle devam etti:

“Yaklaşık 650 bin metreküpten fazla malzeme ilçe merkezine yığılmıştı. Bu 10 binlerce kamyon malzeme ediyor. Bu kadar büyük bir selde altyapılar zarar görüyor. Elektrik, telefon, internet sisteminin zarar gördüğü, birçok kurumu ilgilendiren bir entegrasyonla hareket etmeyi gerektiriyor. Çok büyük bir afetin yaraları sarıldı. Çok hızlı bir şekilde bütün inşaatlar devam ediyor.

“Karadeniz’in en güzel ilçesini inşa etmek için gece gündüz çalışıyoruz”

Bu açıdan bakmak lazım. 1,5-2 ay geriden gelmemizin bir diğer sebebi de ilçemizde yer yer 4 metreyi bulan kar yağışı oldu. Bu süreç içerisinde hiçbir çalışma yapılamadı. Bu hava muhalefetinden kaynaklanan bir durumdu. Ama şu anda çalışılmadık bir nokta yok. Her yerde devletimiz harıl harıl çalışıyor. İnşallah Ekim, Kasım ayı gibi dükkanlarımızın yüzde 80-85’ini teslim etmeyi planlıyoruz. Halkımız müsterih olsun. Karadeniz’in en güzel ilçesini inşa etmek için gece gündüz çalışıyoruz.”

“Epey bir yol aldık”

Doğalgaz ve altyapı çalışmaları ile ilgili bilgiler aktaran Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık ise, “11 Ağustos sel felaketinin birinci yılını dolduracağız. Felaketten sonra her şey kısa sürede planlanıp uygulamasına geçilmesi ile epey bir yol aldık. Altyapı, içme suyu, kanalizasyon ve yağmurlama sistemleri yapıldı. 27 Haziran’daki sel felaketi de ufak bir hasar verdi. Ama o hasar da telafi edilerek sistem çalışmaya başladı. TEDAŞ ve TELEKOM altyapı çalışmaları devam etmekte, kısa sürede tamamlanacak.

“Ekim ayı içerisinde doğalgaz çalışmaları tamamlanacak”

Doğalgaz vatandaşlarımız için burada çok önemli. Cumhurbaşkanımız geldiğinde sözünü vermişti. Planlamaya göre ekim ayı içerisinde doğalgaz çalışmaları tamamlanacak. İnsanlarımız 2022-2023 sezonunda doğalgazla ısınmaya başlayacak. Altyapı çalışmalarının bitmesi ile üstyapı çalışmalarına da hızlı bir şekilde başlayacağız. Özlenen Bozkurt’a uzak değiliz. Yıl sonu itibari ve önümüzdeki baharda bütün yatırımlar inşallah tamamlanmış olacak.” şeklinde konuştu.