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    Bozüyük'te 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı

    Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması kısıtlandı.
    • AA
    • 03.11.2020 - 01:12
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    Bozüyük'te 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı

    Bilecik'te artana koronavirüs vakaları nedeniyle bazı ilçeleer önlemlerde sıkılaştırmaya gidiliyor.

    Bileçik'in Bozüyük ilçesi Kaymakamı Hasan Yaman, ilçedeki vaka artışları karşısında vatandaşları koruma adına çalışma başlattıklarını söyledi.

    65 YAŞ ÜZERİNE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

    Bazı kısıtlamalara karar verdiklerini ifade eden Yaman, şunları aktardı:

    "65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 08.30-10.30 saatleri ile 18.00-19.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Bunun dışında kalan zamanlarda söz konusu vatandaşlarımız için sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Acil sağlık durumları, tedavi ihtiyacı, çalışma ve diğer zorunlu durumları bulunan vatandaşlarımız bu yasaktan muaf olacak. Ayrıca ilçede bulunan kapalı pazarımız haftanın her günü açık olacak, içeride 300 kişiden fazla vatandaş bulunamayacak."

    Kaymakam Yaman, 15 yaş altındaki çocukların pazar alanına giremeyeceğini de sözlerine ekledi.

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