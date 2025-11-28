Bu bankada hesabı olan yaşadı: Ücretsiz maç izleme fırsatı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Akbank, dijital bankacılık kullanıcılarına özel yeni bir kampanya duyurarak dikkatleri üzerine çekti.

Banka, belirli şartları karşılayan müşterilerine 1 aylık Exxen üyeliğini ücretsiz hediye ediyor.

Kampanyadan yararlanan Akbanklılar, Exxen’de yer alan spor içeriklerine erişerek milli maçları ve canlı yayınları ek ücret ödemeden izleyebilecek.

“Mobilin Akbanklısı” kullanıcılarına sunulan kampanya, 27 Şubat 2026 tarihine kadar geçerli olacak.

Bu tarihe kadar alınabilecek promosyona göre kullanıcılar, kampanya kodunu Exxen platformunda belirtilen şekilde aktive ederek 1 Ay Reklamlı Exxen paketini ücretsiz kullanabilecek.

KAMPANYANIN ŞARTLARI

Banka tarafından dağıtılan tek kullanımlık promosyon kodlarının 27 Şubat 2026 tarihine kadar geçerli olduğu, bu tarihten sonra kullanılmayan kodların otomatik olarak geçersiz sayılacağı açıklandı.

Kampanya kapsamında sunulan 1 Aylık Reklamlı Exxen Paketi, kullanıcıların Exxen platformunda kodu doğru şekilde aktive etmeleriyle kullanılabilir hale geliyor.

Kod kullanımına ilişkin tüm detaylar, Exxen’in resmi yardım sayfasında yer alıyor.

* Kodun aktif olabilmesi için Exxen’de yeni bir üyelik oluşturulması gerekiyor.

* Mevcut Exxen üyelerine bu kodlar uygulanmayacak.

* Üyelik aktivasyonu sırasında Exxen, kullanıcıdan kredi kartı bilgisi talep ediyor.

Ücretsiz kullanım süresi dolmadan üyeliğin iptal edilmemesi durumunda, Exxen’in sistem tarafından aboneliği otomatik olarak yenileyerek kullanıcıdan ücret çekeceği belirtildi.