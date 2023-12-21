Bu gece zor bitecek! Yılda 1 kez oluyor, 81 ilde hissediliyor... Kuzey yarım kürede en uzun gecenin yaşanacağı 21 Aralık Perşembe akabinde kış gündönümü yaşanacak.

ensonhaber.com

Takvimler 21 Aralık'ı gösterdiğinde "kış gündönümü" vakti demektir.

Her yıl aralık ayında güneş kısa süre yüzünü gösterir, daha çabuk akşam olur. Çünkü Kuzey yarım küre için kış zamanı gelmiştir.

21 Aralık ekinoksunda, Güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne dik gelir. Kuzey yarıkürede günler uzamaya, güney yarıkürede kısalmaya başlar.

En uzun gece

21 Aralık'ta ülkemizde en uzun gece 15 saat 6 dakika ile Kuzey'deki Sinop'ta yaşanacak.

En kısa gece ise 14 saat ile Güney'deki Hatay'da yaşanacak. Hatay, böylece yılın en uzun gündüzünü yaşamış olacak.