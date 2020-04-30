Gaziantep’teki mahallede tokalaşmak ve komşu ziyaretleri yasak
İslahiye ilçesine bağlı Yukarıbilenler Mahallesi'nde yaşayanlar, koronavirüs salgını nedeniyle komşu ziyaretleri ile tokalaşmaya ara verdi.
- DHA
- 30.04.2020 - 14:16
Gaziantep’in İslahiye ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki 750 nüfuslu Yukarıbilenler Mahallesi Muhtarı Şehymus İzgüden, koronavirüs salgını nedeniyle mahalle sakinleriyle bir araya gelerek, ortak kararlar aldıklarını söyledi.
YABANCI ARAÇLAR GİREMİYOR
Tokalaşma ile komşu ziyaretlerine ara vardiklerini, zorunlu haller dışında dışarı çıkılmaması konusunda karar aldıklarını belirten Muhtar İzgüden, yabancı araç girişlerine izin vermediklerini aktardı.
"ZİYARETLERİ ERTELEDİK"
İzgüden, "Mahalle olarak kendi karantinamızı sağlamış bulunuyoruz. Mahallemizde, komşu ziyaretlerini erteledik." dedi.