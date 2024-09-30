BUDO'ya ait 8 sefer iptal edildi Kent genelinde etkisini gösteren olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri’nin karşılıklı 8 seferinin iptal edildiği duyuruldu.

Haber Merkezi

Sonbahar'ın gelmesiyle sıcak havalar yerini yağışlara bırakıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamanın ardından ülkenin birçok noktasında yağışlar etkili oldu.

Bursa Deniz Otobüsleri de, kent genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılacak olan 8 seferini iptal etti.

07.00 - 12.55 ARASINDAKİ 8 SEFER İPTAL EDİLDİ

BUDO, konuya ilişkin duyuru metni paylaştı.

Söz konusu duyuruda, 07.00 ile 12.55 saatleri arasında yapılması planlanan Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) olmak üzere karşılıklı 8 deniz otobüsü seferinin iptal edildiğini belirtildi.