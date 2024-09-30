BUDO'ya ait 8 sefer iptal edildi

Sonbahar'ın gelmesiyle sıcak havalar yerini yağışlara bırakıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamanın ardından ülkenin birçok noktasında yağışlar etkili oldu.
Bursa Deniz Otobüsleri de, kent genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılacak olan 8 seferini iptal etti.
07.00 - 12.55 ARASINDAKİ 8 SEFER İPTAL EDİLDİ
BUDO, konuya ilişkin duyuru metni paylaştı.
Söz konusu duyuruda, 07.00 ile 12.55 saatleri arasında yapılması planlanan Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) olmak üzere karşılıklı 8 deniz otobüsü seferinin iptal edildiğini belirtildi.
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