Bugün dolu yağacak mı? 9 Ekim hava durumu nasıl? Meteoroloji uyardı

Araç sahipleri dolu yağışı uyarısı sonrası tedbirler almaya başladı. Peki, Ne zaman dolu yağacak? İstanbul'a bugün dolu yağacak mı? İşte meteoroloji dolu yağışı uyarısı detayları...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava durumu raporuna göre, İstanbulluları sağanak yağışlı havalar bekliyor.. Dolu yağacak mı? İstanbul'a bugün dolu yağacak mı? Ne zaman dolu yağacak?

DOLU YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından dün yapılan son dakika açıklamalarında, yurdun batı kesimlerinde sağanak yağış, fırtına ve dolu görüleceği belirtilmişti. Beklenen yağışlar Trakya, İstanbul, Bursa gibi illerimizde yaşanırken, MGM'den bugüne yönelik uyarılarda geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in Batısı, İç Anadolu'da sağanak yağışlar etkisini gösterecek.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Meteorolojiden alınan verilere göre, İstanbul bugün parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Batı ve güneybatı yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in batısı ile Ankara ve Eskişehir çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın doğusu, Ege (Aydın ve Muğla hariç), Tekirdağ, Balıkesir, Isparta, Burdur, Eskişehir, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Ankara'nın batı kesimlerinin yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



İstanbul Valiliğinin internet sitesinden yapılan açıklamada ise İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, bu akşam saatlerinden itibaren sağanağın etkisini arttırarak gece saatlerine kadar yer yer çok kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.