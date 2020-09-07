Bugünkü kabine toplantısında idam cezası masada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak kabinenin gündeminde uzun süredir dile getirilen, bazı suçlar için istenilen idam cezaları masaya yatırılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne başkanlık edecek.

Gündeme dair konuların masaya yatırılacağı toplantıda, koronavirüs denetimleri, Yunanistan ile devam eden Doğu Akdeniz gerginliği, Libya ve idam cezası görüşülecek.

İDAM CEZASI İLE İLGİLİ KABİNE'NİN FİKRİ ALINACAK

Toplantıda masaya yatırılacak konular arasında en dikkat çekici olanı ise geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gündeme getirdiği idam cezası geri getirilmeli tartışması olacak.

Toplantıda, idam cezasıyla ilgili kabine üyeleri görüşlerini aktaracak.

KORONAVİRÜS DENETİMLERİ ARTIRILACAK

Artan koronavirüs vakaları da toplantının bir diğer gündemi olacak. Salgının önlenmesi için getirilebilecek ek tedbirler görüşülecek; sokaklardaki maske-mesafe-temizlik denetimleri artırılacak.

LİBYA DA MASADA

Libya’daki gelişmeler de toplantıda masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün Vahdettin Köşkü’nde kabul ettiği Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac’la teması hakkında kurul üyelerine bilgi vermesi bekleniyor.

DOĞU AKDENİZ

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yürüttüğü faaliyetler, KKTC ile ortak tatbikat, Ege'de Yunanistan ile gerilen ilişkiler, NATO'nun Türk-Yunan krizinde devreye girmesi, Fransa'nın tutumu ile Almanya'nın arabuluculuk çabalarına dair bilgilendirmeler de yapılacak.