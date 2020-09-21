Bugünkü kabine toplantısında Tabipler Birliği'nin durumu masada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabinenin gündeminde uzun süredir tartışılan, Tabipler Birliği'nin durumu ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün bir araya geliyor.

Gündeme dair konuların masaya yatırılacağı toplantıda, Yunanistan ile devam eden Doğu Akdeniz gerginliği, Libya, virüs salgınında gelinen son durum ve Tabipler Birliği ele alınacak.

"TABİPLER BİRLİĞİ KAPATILSIN MI" GÖRÜŞMESİ

Toplantıda en dikkat çekici konu ise Tabipler Birliği'nin durumu...

Geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gündeme getirdiği ‘Türk Tabipler Birliği’nin kapatılma önerisi’nin toplantıda değerlendirilmesi bekleniyor.

DOĞU AKDENİZ

Kabine toplantısında ayrıca, Doğu Akdeniz’le ilgili Yunanistan ve Türkiye arasındaki gerilimi düşürmeye çalışan NATO’nun girişimleri değerlendirilecek. Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’nin askeri temsilcilerinin NATO karargahında bugüne kadar Yunanistan’la yaptığı 4 görüşmeye ilişkin sunum yapacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Doğu Akdeniz’le ilgili yaptığı diplomatik temaslarla ilgili kabineyi bilgilendirecek.

AŞIDA GELİNEN SON DURUM

Koronavirüs salgınında vaka ve ölüm sayılarının artması nedeniyle yeni tedbirlerin alınıp alınmaması masaya yatırılacak. Bu kapsamda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın il bazında artan vaka sayılarına ilişkin kabine üyelerine sunum yapması bekleniyor.

YÜZ YÜZE EĞİTİM

Bakan Koca ayrıca, geçtiğimiz hafta sağlık çalışanlarına gönüllü vurulmaya başlanan korona virüs aşısı ve yapılan çalışmalarla ilgili gelinen son noktayı anlatacak. Bugünden itibaren okul öncesi ve birinci sınıfların yüz yüze eğitim sistemine geçmesine ilişkin değerlendirmeler de yapılacak.

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılmasıyla bakanlık olarak nasıl önlemler aldıklarını kabine üyelerine aktaracak.

SERRAC SONRASI LİBYA

Libya’daki gelişmeler de kabinenin gündeminde yer alan başlıklar arasında. Toplantıda, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac’ın görevi bırakacağını açıklamasının ardından Libya Millî Mutabakat Hükümeti ile yeni görüşmenin takvimi ele alınacak.



