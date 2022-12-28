Bulgar turistler, Edirne pazarında en çok peynire ilgi gösteriyor

Kur farkı nedeniyle alışveriş adresleri olarak Edirne'yi seçen Bulgar vatandaşlar, pazardan kalıp kalıp peynir satın alıyor.

Komşu ülkeden gelen Bulgar turistler, yılbaşı alışverişi için Edirne'yi tercih ediyor.

Kur farkı nedeniyle kente gelen turistler, kent ve ülke ekonomisine ciddi katkı sağlıyor.

Bulgar turistin uğrak noktalarından olan kent pazarında esnaf ise yaşanan yoğunluktan mutlu..

Bulgar turistler, halk pazarından kalıp kalıp peynir alıyor.

Peynirin yanı sıra süt ürünlerine de rağbet gösteren Bulgarlar, poşetledikleri peynir çeşitlerini ülkelerinde götürüyor.

"Bir iki kalıp alan da var, bir iki teneke alan da"

ANKA'ya konuşan pazar esnafı Pektaş, Bulgaristan’dan gelen turistler sayesinde çok peynir sattığını belirterek, “Çok alıyorlar. Onların parası buraya göre değerli olduğu için yoğun alışveriş oluyor. Genellikle gıdaya, giyime özen gösteriyorlar. Bulgar gelince esnafın yüzü gülüyor. Bir iki kalıp alan da var, bir iki teneke alan da var; çok değişiyor. Çoğunluğu yüksek alıyor” dedi.

"Çeçil peynir 3-4 kilo alanlar var"

Başka bir esnaf Levent Bakır da "İşlerimiz iyi şükür, Bulgarlarla. İyi gidiyor şu anda, yılbaşı alışverişi. Edirneliler de alıyor ama tabii onlar kadar alışveriş yapamıyorlar. Neden? Çünkü biraz fiyatlar pahalı. Süt ürünleri biliyorsunuz, fiyatları her geçen gün yükseliyor. Klasik peynir, 120, 130, 140 liraya var. İçerisindeki süt miktarı, kalitesine göre değişiyor fiyatları. Önceden ciddi zam geldi. 200, 205, 300 lira gibi tenekesine zamlar geldi. Onların bir lirası bizim 10 liramız. Doğal olarak onların avantajına geliyor. 2-3 kilo alıyorlar. Onlar da kışlık ihtiyaçlarını bizden karşılıyorlar. Çeçil peynir; 3-4 kilo alanlar var. Buzdolabına koyup tasarruf etmeye çalışıyorlar. Sonuçta çok zengin bir ülke değil ama parası değerli. O yüzden alışverişlerini bizden yapmaya çalışıyorlar. Çoğu kişi alamıyor. Bazı konularda bizim vatandaşımızın sıkıntıları var." ifadelerini kullandı.