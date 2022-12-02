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    Bulgaristan sınırında 2 göçmenden 1'i donarak öldü

    Edirne'de Bulgaristan sınırında soğuktan donan 1 göçmen ölü, 1 göçmen ise donmak üzereyken bulundu.
    • 02.12.2022 - 00:41
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    Bulgaristan sınırında 2 göçmenden 1'i donarak öldü

    Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Vaysal köyünün Bulgaristan sınırında hareketsiz yatan 2 kişiyi gören köylüler, durumu jandarmaya bildirdi.

    İhbar üzerine bölgeye, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

    1 göçmen donarak öldü

    Ekiplerin yaptığı incelemede göçmen oldukları tespit edilen 1 kişinin donarak öldüğü, 1 kişinin ise donmak üzere olduğu belirlendi.

    Donmak üzere olan göçmen tedavi altına alındı

    Donmak üzere iken son anda kurtarılan göçmen, Edirne'de hastaneye götürülerek, tedaviye alındı.

    Ölen göçmenin cansız bedeni ise Lalapaşa Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

    Ekipler, bölgede araştırma yapıyor

    Hava sıcaklığının gece sıfır ile 5 derece arasında olduğu Edirne'de ekipler, bölgede başka göçmenlerin bulunup bulunmadığını araştırıyor.

    Öte yandan Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Bulgaristan sınırına yakın bölgede 1 göçmenin donarak öldüğünü, 1 göçmenin de hastaneye kaldırıldığını söyledi.

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    Bulgaristan sınırında 2 göçmenden 1 i donarak öldü #2

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