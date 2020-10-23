Edirne'deki sosyete pazarında adım atılacak yer kalmazken, şehrin hemen hemen noktasında Bulgar plakalı araçlar adeta şehri istila etti.

Bulgar Levasının Türk lirası karşısında hızla değer kazanmasını fırsat bilen Bulgarlar, Edirne’de, her cuma günü kurulan ve ‘sosyete pazarı’ olarak adlandırılan Ulus Pazarı'nı doldurdu.

Giyimden, kozmetiğe, temizlik ürünlerinden gıdaya hemen hemen tüm kalem ürünlerden poşet poşet alan Bulgarlar, aldıkları malzemeleri taşımakta güçlük çekti.

Bulgarlar Edirne'ye akın etti VİDEO

"BİZİ MEMNUN EDİYOR"

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Kaya, “Sanayi odası olarak pandemi başladığından bu yana çok ciddi önlemler ve denetimler yapıyoruz. Hem işletmelerimiz hem de vatandaşlarımız bu kurallara harfiyen uyduklarını görebiliyoruz. Bu da bizi memnun ediyor.” dedi.

"EDİRNE, BULGARİSTAN'IN İKİNCİ BAŞKENTİ OLDU"

Kaya, Bulgar Levasının Türk lirası karşısında çok değer kazandığına değinerek, “Bulgarlar, Edirne’de aradıkları her şeyi harfiyen bulabiliyor. Şunu söyleyebilirim ki, Edirne Bulgaristan’ın ikinci başkenti oldu diyebilirim. Edirne’mizin sınır kenti olmasından kaynaklanan bu avantajları iyi kullanıp, esnafımızın bu konuda komşularımıza karşı çok daha dikkatli, çok da saygılı davranıp, fiyat politikasına dikkat edersek, gelip geçici bir müşteri olarak görmezsek, bu iki ülke açısından da çok daha hayırlı olacaktır.” diye konuştu.