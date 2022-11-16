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    Bulgarlar rotayı Kırklareli'ne çevirdi

    Marketten züccaciyeye her türlü ihtiyacını Kırklareli'den karşılayan Bulgarlar, son zamanlarda en çok giyim ve temizlik malzemeleri alıyor.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2022 - 12:00
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 12:35
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    Bulgarlar rotayı Kırklareli'ne çevirdi

    Bulgaristan'da ürünlerin pahalılığından şikayetçi olan halk Türkiye'ye gelmeye devam ediyor.

    Hem kendi araçlarıyla hem turlar ile Kırklareli'ne gelen Bulgarlar, kentte alışveriş yaptı.

    Sabahın erken saatlerinde kente akın eden Bulgarlar, soluğu Çarşamba Pazarı'nda alarak araçlarını doldurdu.

    Şehrin hemen hemen her noktasında Bulgaristan plakalı araçlar olduğu görüldü.

    Satışlar esnafı sevindiriyor

    Pazar Esnafı Yahya Şentürk, Bulgarların Kırklareli’de iyi alışveriş yaptığını belirterek, ”Bulgarlar geliyor pazarlık yapmaya, esnaf mutlu. Balık alıyorlar, sebze meyve alıyorlar, iyi alışveriş yapıyorlar. Komşuyuz burada, gelsinler alışveriş yapsınlar.” dedi.

    Bulgarlar rotayı Kırklareli'ne çevirdi VİDEO

    Bulgar

    "Meşhur yiyecekleri alıyorlar"

    Bulgar, Bulgarca yazılar ile pazarda neler olduğunu gösterdiklerini vurgulayan Cüneyt Akıncıoğlu, “Pazarımızda yazılarım ile Bulgarlara nelerin olduğunu; büyük, küçük bedenlerin bulunduğunu her esnaf belirtiyor. Pazarımızdan en çok giyim alıyorlar, öz ihtiyaçlarını karşılıyorlar, deterjan alıyorlar. Kırklareli'mizin meşhur yiyeceklerini alıyorlar.” diye konuştu.

    Bulgar

    İHA'nın haberine göre; Bulgarların alışveriş için Kırklareli’ne gelmelerini isteyen Akıncıoğlu, “Gelsinler, alışverişleri yapsınlar. Bir daha bu fırsatı bulamazlar.” şeklinde konuştu.

    Bulgar

    Bulgar

    Bulgar


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