Bulutların arasındaki İkizdere Vadisi ilgi çekiyor

Rize'de bulunan vadinin sık ormanla kaplı görüntüsü, şelaleleri, termal kaplıcaları ve bulutların arasındaki yaylaları ziyaretçilerin beğenisini topluyor.

Rize'ye yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunan İkizdere Vadisi, bozulmamış yeşil örtüsü, yayları, gölleri, ormanlık alanları, ahşap evleri ve muhteşem manzarasıyla görenleri hayran bırakıyor.

Bölgede sıcak hava ve nemin etkisinden kurtulmak isteyenlerin yanı sıra turistler de vadiye ilgi gösteriyor.

ŞİFA ARAYANLARIN ADRESİ

Bulutların üzerindeki yaylalara gelenler, seyrine doyumsuz manzaraların keyfini çıkarıyor. İkizdere ilçesinin Ilıca köyünde yer altından 72 derece sıcaklıkla çıkan ve içerdiği 4541 mineral oranı ile dünyanın en kalitelilerinden olduğu belirtilen termal su kaynağı da şifa arayanların tercihi oluyor.

Hastalıklara karşı koruyucu özelliği de olduğu söylenen termal su kaplıcaları, koronavirüs salgını ile daha çok tercih ediliyor.

"YÜKSELEN YILDIZ"

Turizmci Amaç Ekşi, İkizdere Vadisi'nin yükselen yıldız olduğunu belirterek, "Normal dönemlerde Arap turistlerin tercih ettiği bir yerdik. Bu sene pandemi dolasıyla iç pazara yöneldik. Gelen misafirlerimiz ağırlıklı olarak Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nden oluyor. Havanın sıcak olduğu bölgelerden gelenler serin olduğu için burayı tercih ediyorlar. Bizim tercih edilmemizin en önemli özelliği ise termal suyumuz. Kükürtlü ve bol minareli termal havuzlarımız ile hizmet vermeye devam ediyoruz. Misafirlerimiz de bu havuzun keyfini çıkartıyorlar" dedi.

"HARİKA BİR YER"

İkizdere Vadisi'ne gelen Ahmet Altan, "Açıkçası böyle bir vadi beklemiyorduk. Harika bir yer. Ailecek geldik. Genelde Ege Bölgesi'nde tatil yapardık. Bu sene ilk defa Karadeniz'e geldik. Mükemmel bir yer. Burası aile ortamı için tatil yapılabilecek en güzel yerlerden diyebilirim" diye konuştu.

Deniz Altan da "Çorum'dan geliyorum. Vadiyi harika buldum. Özellikle kaplıca için geldik. Kükürt havuzlarına girmek için burayı tercih ettik. Burada hava çok güzel. Ağustos ayında bu kadar serin ve güzel havayı bulmak zor. Memleketimde hava 35-40 derece" dedi.

"GECELERİ BATTANİYE İSTİYORUZ"

Mehmet Turgut ise "Diyarbakır'dan buraya tatile geldik. Burayı çok beğendim. Herkesi davet ediyorum. Diyarbakır'da hava 40-45 derece o kadar sıcak ki bayramda dışarı çıkamazdık. Burada geceleri battaniye ve yorgan istediğimiz dahi oldu. Herkesin bu vadiyi gezip görmesi gerekiyor" diye konuştu.