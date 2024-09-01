Burayı gören Pamukkale sanıyor; Yeni keşfedildi, herkes akın ediyor...

Travertenler, kalsiyum karbonat (CaCO3) bileşimindeki kimyasal tortul kayaçlardır.[1] Yer altı sularının içlerindeki kalsiyum karbonatın belirli koşullar altında çökmesi sonucu meydana gelirler.
Ülkemizdeki Pamukkale Travertenleri, her yıl ziyaretçi akınına uğramaktadır.
UNESCO tarafından belirlenen Dünya Mirası listesinde yer alan travertenler; görsel zenginliğin yanı sıra kalp rahatsızlıkları, romatizma, sindirim, solunum, dolaşım ve deri rahatsızlıklarına iyi gelmektedir.
Pamukkale'yi andıran bir doğal güzellik daha son dönemlerde ilgi çekiyor.
KARADENİZ'DEKİ PAMUKKALE
Göksu Travertenleri, turkuaz renkli göletleri ve bembeyaz travertenleriyle adeta Karadeniz'in Pamukkalesi olarak anılıyor.
Mineralli suyun yüzyıllar boyunca taşıdığı kireç mineralleri, bu eşsiz doğal oluşumu meydana getirmiş.
Travertenlerin bulunduğu Kuzalan Tabiat Parkı, yaklaşık 500 hektarlık geniş bir alana yayılıyor ve dünyada orman içinde oluşmuş ikinci büyük traverten bölgesi olma özelliği taşıyor.