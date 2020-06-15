Burdur'da 5 katlı binanın çatısında yangın

Burdur'da 5 katlı bir apartmanın çatısında yangın çıktı.

Burdur İstasyon Caddesi'nde bulunan 5 katlı Serdaroğlu Apartmanı’nın çatısındaki güneş enerji sistemlerinin tamiratının yapıldığı sırada yangın çıktı.

Bir anda büyüyen yangın tüm çatıyı kapladı. Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

DOĞAL GAZ EKİBİ GECİKTİ, MÜHENDİS MÜDAHALE ETTİ

Apartman sakinleri de binayı tahliye etti. Doğal gaz ekiplerinin gelişi gecikince orada bulunan bir makine mühendisi tarafından binaya doğal gaz akışı apartman vanasından kesildi.

YANGIN, 1 SAATLİK ÇABAYLA SÖNDÜRÜLDÜ

Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangın yandaki binaların çatılarına da zarar verdi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz de yangın mahalline gelerek itfaiye ekiplerinden bilgi aldı.