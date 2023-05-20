Burdur'da alkollü ve ehliyetsiz sürücü tıra çarptı: 3 yaralı Burdur-Fethiye karayolunda alkollü ve ehliyetsiz sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında duran tıra çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

İHA

Burdur'da saat 04.30 sıralarında Burdur - Fethiye karayolu Polis Göl Tesisleri önünde, Burdur’dan Çendik köyü istikametine giden İzzet K.’nın kullandığı 15 ACC 690 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarında duran 34 DFZ 368 plakalı tıra çarptı.

Savrulan araçta 3 kişi yaralandı

Çarpmanın etkisiyle savrulan araçtaki 3 kişi yaralandı. Kazayı gören tesis nöbetçisi polis memurunun ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerine gelerek yaptığı ilk müdahale sonrasında yaralılar İzzet K.(17), Bekir D.(17) ve Osman H.(17) Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün alkollü olduğu ve ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı

Kazada büyük hasar alan araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Sürücü İzzet K.nın 1.61 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin olmadığı öğrenildi.