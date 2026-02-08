Abone ol: Google News

Burdur'da asker uğurlamasında drift atan şahıslara ceza yağmuru

Kent otogarında asker uğurlaması sırasında otomobilleriyle drift atan üç sürücü, güvenliği tehlikeye düşürdü. Güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen sürücülere trafik ekiplerince toplam 174 bin 651 lira para idari para cezası uygulandı.

Yayınlama Tarihi: 08.02.2026 11:13
Burdur'da trafik polis ekipleri sahaya indi...

Askerlik uğurlaması drift şovuna dönüştü.

Burdur Otogarı'na askerlik görevini yapmak üzere giden arkadaşlarını uğurlamak için gelen 3 sürücü, otogardaki alanda drift attı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ TESPİT EDİLDİ

Trafik ekipleri, drift atan araçları güvenlik kamerası görüntülerinden tespit etti.

SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞMURU

Emniyet ekipleri tarafından tespit edilen üç sürücüye ceza kesildi.

Sürücülere kişi başı 58 bin 217 lira olmak üzere toplam 174 bin 651 TL ceza uygulandı.

