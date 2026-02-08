Burdur'da asker uğurlamasında drift atan şahıslara ceza yağmuru

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Askerlik uğurlaması drift şovuna dönüştü.

Askerlik uğurlaması drift şovuna dönüştü.

ASKERLİK UĞURLAMASI DRİFT ŞOVUNA DÖNÜŞTÜ

Burdur Otogarı'na askerlik görevini yapmak üzere giden arkadaşlarını uğurlamak için gelen 3 sürücü, otogardaki alanda drift attı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ TESPİT EDİLDİ

Trafik ekipleri, drift atan araçları güvenlik kamerası görüntülerinden tespit etti.

SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞMURU

Emniyet ekipleri tarafından tespit edilen üç sürücüye ceza kesildi.

Sürücülere kişi başı 58 bin 217 lira olmak üzere toplam 174 bin 651 TL ceza uygulandı.