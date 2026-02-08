Burdur'da asker uğurlamasında drift atan şahıslara ceza yağmuru

- Burdur'da asker uğurlaması sırasında üç sürücü otogarda drift yaparak güvenliği tehlikeye attı.
Askerlik uğurlaması drift şovuna dönüştü.
ASKERLİK UĞURLAMASI DRİFT ŞOVUNA DÖNÜŞTÜ
Burdur Otogarı'na askerlik görevini yapmak üzere giden arkadaşlarını uğurlamak için gelen 3 sürücü, otogardaki alanda drift attı.
GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ TESPİT EDİLDİ
Trafik ekipleri, drift atan araçları güvenlik kamerası görüntülerinden tespit etti.
SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞMURU
Emniyet ekipleri tarafından tespit edilen üç sürücüye ceza kesildi.
Sürücülere kişi başı 58 bin 217 lira olmak üzere toplam 174 bin 651 TL ceza uygulandı.