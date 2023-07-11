Burdur’da bıçaklı kavga: 2 yaralı Burdur’un Gölhisar ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1’i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

İHA

Burdur'da akşam saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda Ufuk G. (31) ve Güler Ö. (30), yanlarına gelen H.B. ile tartışmaya başladı.

Karnından bıçaklandı

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile H.B., Ufuk G.’yi bacağından, Güler Ö.’yü de karnından bıçakladı.

Çevredekilerin olayı ayırmak için müdahale etmesiyle panikleyen H.B., olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu.

Yaralılardan birinin durumu ağır

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında yaralılar Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Güler Ö.’nün durumunun ağır olduğu ve ameliyata alındığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.