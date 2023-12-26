Burdur'da çocuk sürücü kaza yaptı: 2 yaralı Burdur’da oto kurtarıcı ile çocuk sürücünün kullandığı otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

İHA

Burdur’un Gölhisar ilçesinde akşam saatlerinde Konak Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi ile Uzun Sokak kesişiminde, Umut Faruk Ö. (13) idaresindeki 15 HK 700 plakalı otomobil ile İsmet O. (41) idaresindeki 15 AAY 422 plakalı oto kurtarıcı cadde kesişiminde çarpıştı.

Kazada 2 kişi yaralandı

Çarpışmanın etkisiyle çocuk sürücünün kullandığı otomobil devrildi. Kaza sonrası oto kurtarıcı içerisinde bulunan İsmet O. ve Şerife O. yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Çevredekilerin 112 acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulans ile Gölhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazaya karışan araçlar otoparka çekildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)