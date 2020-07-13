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    Burdur'da damadın testi pozitif çıktı: Köy karantinada

    Çavdır ilçesinde bir köyde yapılan düğün sonrası damadın testi pozitif çıkıca bütün köy karantina altına alındı.
    • AA
    • 13.07.2020 - 22:25
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    Burdur'da damadın testi pozitif çıktı: Köy karantinada

    Burdur'un Çavdır ilçesi Kızıllar köyünde, yapılan düğünden iki gün sonra baş ağrısı şikayetiyle damat Hilmi K. hastaneye başvurdu.

    Yapılan tetkikler sonucu koronavirüs teşhisi konulan ve genel sağlık durumu iyi olduğu belirtilen damat, Burdur Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.

    Testi negatif çıkan gelin Şeyma K. da aynı hastanede gözetim altında tutuluyor.

    Burdur'da damadın testi pozitif çıktı: Köy karantinada #1

    KÖY KARANTİNAYA ALINDI

    İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun hastalığın yayılmaması için köyde karantina uygulanmasına karar vermesi üzerine köyün giriş ve çıkışı güvenlik şeridiyle kapatıldı, jandarma ve sağlık ekipleri önlem aldı.

    Öte yandan, damadın köyde temasta bulunduğu tespit edilen 40 kişi de evlerinde gözlem altında tutularak sağlık durumlarının takip edildiği öğrenildi.

    Burdur'da damadın testi pozitif çıktı: Köy karantinada VİDEO


    Burdur'da damadın testi pozitif çıktı: Köy karantinada #2

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