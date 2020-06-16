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    Burdur’da deprem

    Burdur'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
    • DHA
    • 16.06.2020 - 23:09
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    Burdur’da deprem

     

    İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi’nin verilerine göre merkez üssü Burdur Cimbilli köyü olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    HERHANGİ BİR HASAR YOK

    Saat 22.18’deki deprem 4.30 kilometre derinlikte kaydedildi. Deprem çevre illerde de hissedildi. AFAD İl Müdürü Yasin Tokgöz, kentte herhangi bir hasar olmadığını bildirdi.

    Depremin en fazla hissedildiği Cimbilli ve Başmakçı köylerinde de herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı kaydedildi.

     

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