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    Burdur'da devrilip sürüklenen tırın şoförü sağ kurtuldu

    Burdur'un Bucak ilçesinde kontrolden çıkan tır, önce yol kenarındaki malzemelere, ardından refüje çarparken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 21.10.2020 - 04:19
    • Güncelleme : 21.10.2020 - 05:10
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    Burdur'da devrilip sürüklenen tırın şoförü sağ kurtuldu

    Antalya-Burdur karayolunda, 18 Ekim günü saat 06.30 sıralarında meydana gelen kazada, şoförün direksiyon kontrolünü yitirdiği ve plakası öğrenilemeyen TIR, Bucak ilçesi yakınlarında yoldan çıktı.

    ŞOFÖR HAFİF SIYRIKLARLA KURTULDU

    Önce bir iş yeri girişinde kesilmiş paketli mermer bloklarına çarpan TIR, daha sonra refüje çarparak durabildi.

    Olay sonrası TIR'dan inen şoför, kazayı hafif sıyırıklarla atlattı.

    KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

    Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da anbean yansıdı. Kontrolden çıkan TIR'ın yol kenarındaki mermer bloklara çarparak yön değiştirdiği ve refüje çarptıktan sonra durduğu görüntülerde yer aldı.

    Burdur'da devrilip sürüklenen tırın şoförü sağ kurtuldu

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