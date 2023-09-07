İHA

merkez Köprübaşı mevkiinde gece saat 23.15 sıralarında benzin istasyonundan yakıt alan 09 K 9601 plakalı otomobil istasyondan çıktığı esnada yaparak bölgeden uzaklaştı.

Drift atınca polislere yakalandı

Olay esnasında bölgeden geçen karakol bekçilerinin ihbarı üzerine ekipleri peşine takan otomobil İstasyon Caddesi üzerinde motosikletli yunus ekiplerince durduruldu.

Burdur'da drift yaparken ekiplere yakalandı: 20 bin 352 TL para cezası yedi

20 bin 352 TL para cezası yedi, ehliyetine el konuldu

Yapılan incelemeler sonrasında otomobil sürücüsüne trafik ekipleri tarafından drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan 20 bin 352 TL para cezası uygulandı.

Otomobil sürücüsü M.A.’nın (21) ehliyetine ise 2 ay süre ile el konularak otomobili çekici yardımı ile otoparka çekildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)