İHA
Burdur merkez Köprübaşı mevkiinde gece saat 23.15 sıralarında benzin istasyonundan yakıt alan 09 K 9601 plakalı otomobil istasyondan çıktığı esnada drift yaparak bölgeden uzaklaştı.
Drift atınca polislere yakalandı
Olay esnasında bölgeden geçen karakol bekçilerinin ihbarı üzerine ekipleri peşine takan otomobil İstasyon Caddesi üzerinde motosikletli yunus ekiplerince durduruldu.
20 bin 352 TL para cezası yedi, ehliyetine el konuldu
Yapılan incelemeler sonrasında otomobil sürücüsüne trafik ekipleri tarafından drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan 20 bin 352 TL para cezası uygulandı.
Otomobil sürücüsü M.A.’nın (21) ehliyetine ise 2 ay süre ile el konularak otomobili çekici yardımı ile otoparka çekildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)