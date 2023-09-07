Burdur'da drift yaparken ekiplere yakalandı: 20 bin 352 TL para cezası verildi Burdur’da drift yaparken bekçilere yakalanan otomobil sürücüsüne 20 bin 352 TL para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 2 ay el konuldu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Burdur merkez Köprübaşı mevkiinde gece saat 23.15 sıralarında benzin istasyonundan yakıt alan 09 K 9601 plakalı otomobil istasyondan çıktığı esnada drift yaparak bölgeden uzaklaştı. Drift atınca polislere yakalandı Olay esnasında bölgeden geçen karakol bekçilerinin ihbarı üzerine ekipleri peşine takan otomobil İstasyon Caddesi üzerinde motosikletli yunus ekiplerince durduruldu. 20 bin 352 TL para cezası yedi, ehliyetine el konuldu Yapılan incelemeler sonrasında otomobil sürücüsüne trafik ekipleri tarafından drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan 20 bin 352 TL para cezası uygulandı. Otomobil sürücüsü M.A.’nın (21) ehliyetine ise 2 ay süre ile el konularak otomobili çekici yardımı ile otoparka çekildi. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)

Google News

Abone Ol