Burdur'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı Burdur'da kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobilin başka bir araçla çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralandı.

İHA

Burdur-Fethiye karayolunda Kuruçay mevkiinde, saat 21.30 sıralarında Mehmet Peşen (18) idaresindeki 15 ACL 809 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, kontrolden çıkıp taklalar atarak karşı şeride geçti.

FECİ KAZADA 2 KİŞİ ÖLDÜ

Tofaş otomobil karşı şeritten gelen Ali Ç. (33) idaresindeki 15 DF 105 plakalı Volkswagen marka otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Mehmet Peşen ile araçta yolcu olarak bulunan Emir Özer (20) hayatını kaybetti, diğer aracın sürücü ile Fatma Ç. (31) ve Duru Ç. (7) yaralandı.

YARALILARDAN 1'İNİN DURUMU AĞIR

Kaza yerine polis, jandarma sağlık itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken, yaralılardan Fatma Ç.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Savcının incelemesinin ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri morga kaldırıldı.

Öte yandan, kaza nedeniyle karayolunda yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)