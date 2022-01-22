Burdur’da FETÖ'den gözaltına alınan 12 şüpheliden 2'si tutuklandı

Burdur'da Fetullahçı Terör Örgütü'nde "avukatlardan sorumlu mahrem imam" oldukları iddia edilip yakalanan 2 eski öğretmen tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, örgütün mahrem yapılanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda kent merkezi, Bucak, Gölhisar ve Yeşilova ilçelerinde 10 avukat gözaltına alındı.

AVUKATLARDAN SORUMLU MAHREM İMAMLAR TUTUKLANDI

Antalya'da ise örgütle iltisaklı eğitim kurumlarında öğretmenlik yapmış, "avukatlardan sorumlu mahrem imam" oldukları öne sürülen karı koca 2 şüpheli yakalanarak Burdur'a getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 12 şüpheliden 6 avukat, savcılıktaki sorgunun ardından serbest bırakıldı.

Sulh ceza hakimliğine çıkarılan 6 zanlıdan, eski öğretmenler Kemal M. ve Fatma M. tutuklandı. Diğer 4 avukat ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.