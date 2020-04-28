Burdur'da halk pazarına termal kameralı önlem

Koronavirüs önlemleri kapsamında halk pazarına vatandaşlar termal kamera ile ateşi ölçülerek alınıyor.

Burdur'da Valilik, Belediye ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri salgına karşı mücadelede alınan tedbirleri uygulamaya devam ediyor.

Uzay Çatı Kapalı Pazar yerine salı günleri kurulan halk pazarında ekipler, sıkı denetim gerçekleştiriyor. Polis ekiplerince etrafı demir bariyerlerle kapatılan pazar yerine vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyarak ve maske takarak alınıyor.

Burdur Belediyesi ekipleri de pazar girişine dezenfektanlar ve termal kamera sistemi yerleştirdi.

MASKE DAĞITILIYOR

Kent sakinleri dezenfektanları kullanarak ve termal kamera ile ateşleri ölçüldükten sonra tek girişten pazar alanına giriyor. Zabıta ekipleri de pazara maskesiz gelenlere maske dağıtıyor. Pazara gelenlerden Akın Dereli, kentte koronavirüse karşı alınan önlemleri beğendiğini söyledi.

Halk pazarına termal kameralı önlem İZLE

"SOSYAL MESAFEYE DİKKAT EDİYORUZ"

Halkın da alınan önlemlere duyarlı yaklaştığını belirten Dereli, "Memleketimde kendimi oldukça güvende hissediyorum. Sosyal mesafeye dikkat ederek dışarıdaki işlerimizi hallediyoruz. Gerekli tedbirleri aldıktan sonra sıkıntı yaşamayacağımızı düşünüyorum. Bugün de pazar kurulduğu için dışarıya çıktık, alışverişimizi yapıp evimize döneceğiz." diye konuştu.

"İNSANLAR MEMNUN"

Pazar esnafından Muhittin Güven de meyve ve sebzeleri seçmek isteyenlere yasak olduğunu söylediğini aktararak, "Vatandaşlar seçmeden almaya uyum sağlıyor. Pazar girişinde önlemler alındı, tedbirler iyi, insanlar memnun." ifadesini kullandı.