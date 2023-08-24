Burdur’da iki grup arasında çıkan kavgada 1 çocuk yaralandı

İHA
Burdur’un İstasyon Caddesi Tren Garı önünde, lunaparkta karşılaşan ve tartışmaya başlayan yaşı küçük iki grup, tren garı önüne gelerek kavga etmeye başladı.
12 yaşındaki çocuk yaralandı
Kavga sırasında kafanasına sandalyeyle vurulan yabancı uyruklu H.D. yaralandı.
Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırıldı
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı H.D. Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerine gelen polis ekipleri, kavga eden tarafları bulmak için inceleme başlattı.