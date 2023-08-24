Burdur’da iki grup arasında çıkan kavgada 1 çocuk yaralandı Burdur'da iki grup arasında çıkan kavgada yabancı uyruklu 12 yaşındaki çocuk yaralandı.

İHA

Burdur’un İstasyon Caddesi Tren Garı önünde, lunaparkta karşılaşan ve tartışmaya başlayan yaşı küçük iki grup, tren garı önüne gelerek kavga etmeye başladı.

12 yaşındaki çocuk yaralandı

Kavga sırasında kafanasına sandalyeyle vurulan yabancı uyruklu H.D. yaralandı.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırıldı

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı H.D. Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kavga eden tarafları bulmak için inceleme başlattı.