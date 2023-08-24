Burdur’da iki grup arasında çıkan kavgada 1 çocuk yaralandı
İHA

Burdur’un İstasyon Caddesi Tren Garı önünde, lunaparkta karşılaşan ve tartışmaya başlayan yaşı küçük iki grup, tren garı önüne gelerek etmeye başladı.

12 yaşındaki çocuk yaralandı

Kavga sırasında kafanasına sandalyeyle vurulan yabancı uyruklu H.D. yaralandı.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Burdur’da iki grup arasında çıkan kavgada 1 çocuk yaralandı

Hastaneye kaldırıldı

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı H.D. Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kavga eden tarafları bulmak için inceleme başlattı.