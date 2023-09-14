Burdur’da iki grup arasında kavga çıktı: 1 genç bıçaklandı Burdur’da gençlerden oluşan iki grup arasında çıkan kavgada 1 şahıs bıçakla yaralandı.

İHA

Burdur'da Cumhuriyet Meydanı'nda karşılaşan, aralarından biri yabancı uyruklu olan iki grup genç arasında sözlü tartışma çıktı.

Tartışmada bıçakladı

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle H.B.S (18) yanında taşıdığı bıçakla yabancı uyruklu Z.M.’yi (17) göğüs bölgesinden bıçakladı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı kavga ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kaçan şahıslar aranıyor

Polis ekiplerinin geldiğini duyan iki grup kaçarak bölgeden uzaklaştı. Polis ekipleri kaçan şahısları bulmak için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Yapılan çalışmalar esnasında bulunan H.B.S. gözaltına alınırken diğer gruptan olup bıçakla yaralanan Z.M. de bulunarak ambulans ile Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan Z.M.’nin durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)