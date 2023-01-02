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    Burdur’da kapı önüne terk edilen bebek tedavi altında

    Burdur'da battaniyeye sarılı halde bir kapının önüne terk edilen yeni doğmuş kız bebeğin tedavisi Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yoğun bakımda devam ediyor.
    • 02.01.2023 - 21:21
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    Burdur’da kapı önüne terk edilen bebek tedavi altında

    19 Aralık 2022'de Karacaören köyünde sabah saat 10.00'da Mehmet Taşlıoğlu evinin kapısının önünde bir bebek bulmuş, Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen bebek solunum sıkıntısı çekmesi nedeniyle Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilmişti.

    Olayın ardından bebeğin kendisine ait olduğunu iddia eden kadın hakkında inceleme başlatılmıştı.

    Kadın ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

    Bebeğin sağlık durumu iyiye gidiyor

    Terk edilen yeni doğmuş kız bebeğin tedavisi Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yoğun bakımda devam ediyor.

    Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Çetin, bebeğin tedavisinin yeni doğan yoğun bakım ünitesinde devam ettiğini belirterek, bebeğin sağlık durumunun hastaneye getirildiği güne göre daha iyi olduğunu aktardı.

    İHA'nın haberine göre Çetin, bebeğin sağlık durumunda zaman zaman değişkenlikler olduğunu, bebeğin taburcu edilmesi ve ailesine teslim edilmesinin adli süreçten sonra belli olacağını belirtti.

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