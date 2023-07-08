Burdur’da kaza yapan otomobil takla attı: 1 ölü Burdur’da seyir halindeyken kontrolden çıkıp takla atan otomobilde yaralananlardan 1 kişi hayatını kaybetti.

İHA

Burdur’un Bucak ilçesinde saat 06:00 sıralarında Burdur Antalya karayolu üzerinde, Bucak Devlet Hastanesi kavşağında Ömer Güngörmez idaresinde ki 77 ABC 189 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine takla attı.

Takla atan araçta yaralandı

Kazada otomobil içerisinde bulunan Ömer Güngörmez ve Abdulhadi Güngörmez ağır yaralanırken arka koltukta bulunan Yeter Güngörmez, Ahmet Turan ve Güli Turan kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile takla atan otomobilden çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında ambulans ile Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan ve kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Ömer Güngörmez hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.