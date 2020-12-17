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    Burdur'da kazı sırasında kırılan küpten 300'den fazla sikke çıktı

    İş makinesi operatörünün kepçeyle kazı yaparken kırdığı küpün içinden 16- 17'nci yüzyıllara ait, 300'ün üzerinde gümüş sikke bulundu.
    • DHA
    • 17.12.2020 - 20:17
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    Burdur'da kazı sırasında kırılan küpten 300'den fazla sikke çıktı

     

    Burdur'un Kemer ilçesinde belediyeye ait kepçeyle bugün Yakalar köyü Mezarlık üstü mevkisinde su kanalı kazan operatör Ayhan Dağ, küçük bir küpü kırdı.

    Küpün içerisinden tarihi eser olduğunu gören Dağ, durumu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

    MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ YETKİLİLERİNE TESLİM EDİLDİ

    Olay yerine gelen ekipler bölgeyi emniyet şeridiyle kapatarak, Müze Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

    Gelen Müze Müdürlüğü ekipleri yaptıkları incelemede küpün içinde 300'ün üzerinde gümüş sikke olduğunu belirledi. Sit alanı olmayan bölgedeki sikkelerin 16- 17'nci yüzyıllara tarihlendiği öğrenildi. Sikkeler üzerinde incelemenin sürdüğü belirtildi.

    Burdur da kazı sırasında kırılan küpten 300 den fazla sikke çıktı #1


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