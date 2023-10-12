Burdur’da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı Burdur’un Gölhisar ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

İHA

Burdur’un Gölhisar ilçesi Yapraklı Barajı mevkiinde, Hasan Ali S. idaresindeki 48 HB 656 plakalı otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıkıp takla attı.

Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan Hasan Ali S. ve araçta bulunan diğer 2 kişi ambulans ile Gölhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)