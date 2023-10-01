Burdur'da otomobil önündeki araca çarptı: 3 yaralı Burdur’da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan otomobilin, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

İHA

Burdur Merkez Bülent Ecevit Bulvarı Adliye Kavşağı'nda, H.Ç.(35) idaresindeki 20 EC 405 plakalı otomobil, Karamanlı istikametinde seyir halindeyken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak kırmızı ışıkta bekleyen M.K. (41) idaresindeki 07 MDK 53 plakalı lüks otomobile arkadan çarptı.

Hastaneye kaldırılan yaralılar taburcu edildi

Kazada otomobilde bulunan sürücü H.Ç. ve S.K. (66) ile A.Y. (50) hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası yaralılar, ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların, tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)