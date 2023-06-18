Burdur’da park halindeki 6 otomobilin aynasını kırıp kaçtı

İHA
Burdur'da saat 02.15 sıralarında Armağan İnci Mahallesi Nene Hatun Caddesi üzerinde, kimliği belirlenemeyen bir şahıs plakası alınamayan otomobiliyle ters şeride girerek cadde üzerinde park halinde olan 6 otomobilin aynasını tekmeleyerek kırıp olay yerinden kaçtı.
Aynaları kıran şahıs kayıplara karıştı
Araç sahiplerinden biri olayı görüp otomobilin peşine düşse de aracı gözden kaçırdı.
Olay yerine geri dönen otomobil sahibinin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi.
Bölgeye gelen polis ekibi olay yerinde yaptığı inceleme sonrasında kaçan aracı yakalamak için çalışma başlattı.