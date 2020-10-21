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Burdur'da polis, yaşlı adamı dolandırılmaktan son anda kurtardı

Burdur'da polis, yaşlı adamı dolandırılmaktan son anda kurtardı

Cep telefonundan kendisini arayıp adının terör örgütü soruşturmasına karıştığını söyleyen dolandırıcılara 85 bin TL'sini kaptırmak üzere olan yaşlı adam, oğlunun ihbarıyla polis tarafından durduruldu.