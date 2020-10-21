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    Burdur'da polis, yaşlı adamı dolandırılmaktan son anda kurtardı

    Cep telefonundan kendisini arayıp adının terör örgütü soruşturmasına karıştığını söyleyen dolandırıcılara 85 bin TL'sini kaptırmak üzere olan yaşlı adam, oğlunun ihbarıyla polis tarafından durduruldu.
    • DHA
    • 21.10.2020 - 17:46
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    Burdur'da polis, yaşlı adamı dolandırılmaktan son anda kurtardı

    Burdur'da kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar 82 yaşındaki Ahmet T.'yi arayıp, kendilerini polis olarak tanıttı.

    Şüpheliler, "Adınız terör örgütü soruşturmasında geçiyor" diyerek Ahmet T.'nin bankadaki bütün parasını, verdikleri hesaba yatırmasını istedi.

    Telefonu bankadaki işlem bitene kadar kapatmamasını isteyen dolandırıcıların sözünü dinleyen Ahmet T., aracına binerek şehir merkezindeki banka şubesinin yolunu tuttu.

    "BABANIZ ADLİYEDE ACİL ADLİYEYE GELİN"

    Dolandırıcılar bir yandan da Ahmet T.'nin oğlu Kayhan T.'yi arayıp, "Babanız adliyede acil adliyeye gelin" diyerek, kendisinden uzaklaştırmaya çalıştı.

    Babasının telefonunun sürekli meşgul olmasından şüphelenen Kayhan T., dolandırıcılar tarafından tuzağa düşürüldüğünü anlayıp, polise haber verdi.

    İhbar üzerine Ahmet T.'nin hesabının bulunduğu banka önüne çok sayıda ekip sevk edildi. Banka önünde tedbir alan ekipler, Ahmet T.'nin şubede olmadığını ve adına herhangi bir işlem yapılmadığını tespit etti.

    Burdur'da polis, yaşlı adamı dolandırılmaktan son anda kurtardı VİDEO

    POLİS BANKA ÖNÜNDE DURDURDU

    Yunus ekipleri bölgede incelemelerini sürdürürken, Ahmet T.'nin otomobili, bankanın ilerisine park edilmiş halde bulundu.

    Ahmet T.'nin otomobili yeni park ettiğini öğrenen ekipler, cadde üzerinde kendisini aramaya başladı. Kısa süre sonra banka önüne gelen Ahmet T.'yi durduran polis, kendilerinin gerçek polis olduklarını, telefondaki kişilerin dolandırıcı olduğu konusunda Ahmet T.'yi ikna etti.

    POLİSİN DİKKATİ, YAŞLI ADAMI KURTARDI

    Ahmet T., polislerin dikkati sayesinde 85 bin TL'sini dolandırıcılara kaptırmaktan son anda kurtuldu. Banka şubesine gelen Kayhan T., babasını alıp eve götürdü. Polis dolandırıcıların yakalanması için çalışma başlattı.

    Burdur da polis, yaşlı adamı dolandırılmaktan son anda kurtardı #1

    Burdur da polis, yaşlı adamı dolandırılmaktan son anda kurtardı #2

    Burdur da polis, yaşlı adamı dolandırılmaktan son anda kurtardı #3

    Burdur da polis, yaşlı adamı dolandırılmaktan son anda kurtardı #4

    Burdur da polis, yaşlı adamı dolandırılmaktan son anda kurtardı #5

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