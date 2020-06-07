Sahibinin elinden kaçan boğanın ortalığı birbirine kattığı o anlar kameraya yansıdı.

Burdur'un Bağlar Mahallesi'nde, sahibinin elinden kaçan bir boğa, sokak aralarında koşmaya başladı.

Daha sonra bir apartman bahçesine giren boğayı yakalamak için ise tüm mahalleli seferber oldu.

BİR KİŞİYE SALDIRDI

Boğa kendisini yakalamaya çalışan bir kişiyi boynuz darbesiyle yere serdi. İhbarla olay yerine gelen belediye görevlilerince iğne yapılarak sakinleştirilen boğa, daha sonra sahibi tarafından iple bağlanarak götürüldü.

Burdur'da, sahibinin elinden kaçan boğa ViDEO