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    Burdur'da şalvarlı ve yazmalı kadın istasyonda çalışıyor

    Burdur'da, akaryakıt istasyonunda satış elemanı olarak çalışan 39 yaşındaki kadın, müşterilerin ilgisini çekiyor.
    • DHA
    • 28.06.2020 - 08:49
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    Burdur'da şalvarlı ve yazmalı kadın istasyonda çalışıyor #1

    Burdur- Fethiye yolunda, Akyaka köyü yakınlarındaki istasyonda akaryakıt satış elemanı olarak çalışan, 2 çocuk annesi Sema Batı (39), mesai saatlerinde altında şalvarı, başında yazması ile çalışıyor.

    Akyaka köyünde oturan Batı, 3 yıl önce market elemanı olarak çalışmaya başladığı akaryakıt istasyonunda son 1 yıldır ise hem market elemanı hem de akaryakıt satış elemanı olarak görev yapıyor.

    "EŞİMİN ONAYINI ALDIM"

    İşini severek yaptığını anlatan Sema Batı, "3 yıl önce eşimin de onayını alarak bu istasyonda market elemanı olarak çalışmaya başladım. Son 1 yıldır ise hem market elemanı hem de akaryakıt satış elemanı olarak çalışıyorum." diye konuştu.

    Burdur'da şalvarlı ve yazmalı kadın istasyonda çalışıyor #2

    "HİZMET ETMEYİ SEVİYORUM"

    Çalıştığı iş yerinin Fethiye yolunda olması dolayısıyla çok sayıda yabancı müşterileri olduğunu söyleyen Batı, "İş yerinde ayağımda şalvar, başımda yazma ile çalışıyorum. Görenlere ilginç geliyor. İnsanlara hizmet etmeyi seviyorum." dedi.

    Burdur'da şalvarlı ve yazmalı kadın istasyonda çalışıyor #3

    Burdur'da şalvarlı ve yazmalı kadın istasyonda çalışıyor #4

    Burdur'da şalvarlı ve yazmalı kadın istasyonda çalışıyor #5

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