Burdur'da sera deposu alev alev yandı

İHA

Burdur'un Gölhisar ilçesi Yamadı köyünde saat 22.45 sıralarında, Mesut Türk'e ait sebze seralarının yanında bulunan depoda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

3 MİLYON TL MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Yangın kısa sürede büyüyerek içerde bulunan plastik sebze kasalarına sıçradı.

Yangını gören çalışanların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, Gölhisar Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısmen kontrol alındıktan sonra iş makinesi tarafından depo yıkılarak soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

Yangının elektrik kontağından çıktığı şüphesi üzerinde durulurken depoda yaklaşık 3 milyon TL maddi hasarın meydana geldiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.